17 Декабря 2018
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Спорт

Шумахеру стало лучше - дышит и передвигается сам

Состояние здоровья бывшего пилота "Формулы-1" Михаэля Шумахера, получившего в 2013 году серьезную черепно-мозговую травму, значительно улучшилось, он дышит сам и не прикован к постели. Он перебрался из "больничной" пристройки в основную часть дома в Швейцарии, где живет со своей семьей.

Тем не менее, Шумахеру все еще требуется существенная медицинская помощь и уход, который по оценкам обходится в сумму, превышающую 50 тысяч фунтов стерлингов в неделю, об этом РИА Новости сообщает со ссылкой на Daily Mail.

Ранее в декабре президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт, друг и бывший коллега Шумахера сообщал, что смотрел недавний Гран-при Бразилии вместе с ним в Швейцарии.

В конце декабря 2013 года Шумахер серьезно пострадал при падении во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле. Гонщик получил черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга. С сентября 2014 года он проходит восстановление на своей швейцарской вилле, расположенной на берегу Женевского озера. Информации о состоянии здоровья Шумахера поступает крайне мало, и она противоречива.

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Шумахеру стало лучше - дышит и передвигается сам

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Теги: шумахер, травма, улучшение



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