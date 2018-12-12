12 Декабря 2018
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Происшествия Центральный ФО

В московском кафе двое мужчин расстреляли посетителя

В кафе на юго-западе Москвы убит человек. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.
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Как сообщили Накануне.RU в столичном ГСУ СКР, все случилось вечером 11 декабря в помещении кафе по Ленинскому проспекту: во время встречи двое мужчин произвели не менее шести выстрелов в своего знакомого. От полученных ранений тот скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 (убийство) и части 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). Сейчас следствием отрабатываются различные версии совершенного преступления. Также проводится розыск стрелков.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Подмосковье неизвестный киллер расстрелял бизнесмена прямо в его автомобиле.

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В московском кафе двое мужчин расстреляли посетителя

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Теги: кафе, убийство, Москва



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