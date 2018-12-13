Супергерой Басков: российский артист внезапно обнаружился в комиксах Marvel

Известный российский певец Николай Басков внезапно обнаружился в комиксах о супергероях Marvel Comics. Как передает корреспондент Накануне.RU, он появился в одном из выпусков о Черной Вдове.

На присутствие Баскова в серии всемирно известных комиксов обратили внимание пользователи соцсетей.

Николай Басков существует во вселенной Марвел



Теперь вы это знаете



И вас больше ничто не удивит pic.twitter.com/JrjTo3Qw1B — [ривер] ведьма́чка из асгарда (@AsgardianRiver) 12 декабря 2018 г.

В дальнейшем они выяснили, что артист появился в серии о Мстителях, которая посвящена русской шпионке Наташе Романофф, имеющей прозвище Черная Вдова. Оказалось, что она была выпущена еще в 2012 году.

Как сообщало Накануне.RU, недавно балерина Анастасия Волочкова объявила о свадьбе с Николаем Басковым. Сам певец поспешил уточнить, что свадьба будет, но "у каждого своя". Ранее сообщалось, что за артиста собралась замуж модель Виктория Лопырева.