"Нафтогаз" подал иск к "Газпрому" в американский суд

"Нафтогаз Украины" подал иски в суды Северного и Южного округов Техаса к американскому подразделению "Газпрома" - компании Gazprom Marketing & Trading.

В иске "Нафтогаз" требует от общества "Газпрома" и американского аудитора DeGolyer & MacNaughton предоставить информацию и доступ к документам для принудительного взыскания с российской компании $2,6 млрд во исполнение решения Стокгольмского арбитража, сообщает "Коммерсант".

Ранее "Газпром" остановил исполнение решения арбитража по спору с "Нафтогазом Украины" относительно транзита газа. До этого момента украинская компания успела обратиться с требованием ареста активов "Газпрома" в Швейцарии, Англии и Нидерландах.

"Нафтогаз" указывает, что информация от американских компаний, которая затребована в иске, поможет добиться успеха в процессах против "Газпрома" в Нидерландах.