Через неделю рассмотрят апелляции Кокорина и Мамаева на продление ареста

Московский городской суд 18 декабря рассмотрит апелляции адвокатов нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника футбольного клуба "Краснодар" Павла Мамаева на продление ареста.

"Апелляционные жалобы защитников Мамаева П. К., Кокорина А. А., Кокорина К. К., Протасовицкого А. С. назначены в апелляционную инстанцию Московского городского суда на 18 декабря 2018 года", — сообщил представитель суда, сообщает championat.com.

Напомним, футболисты, а также еще несколько человек, включая младшего брата Александра, проходят по делу о хулиганстве и побоях. Следствие настаивало на продлении их ареста до 8 февраля 2019 года. Сегодня суд удовлетворил ходатайство следователей и отказал адвокатам в удовлетворении их требований.