Объявлены лауреаты спецпремии "Золотая маска" за вклад в развитие театрального искусства

Объявлен список лауреатов спецпремии "Золотая маска" за выдающийся вклад в развитие театрального искусства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Союза театральных деятелей РФ.

Имена лауреатов утверждены Секретариатом СТД.

В числе отмеченных наградой - актеры театра и кино Александр Збруев, Станислав Любшин, Василий Лановой, Элина Быстрицкая, Инна Чурикова, режиссер и педагог Леонид Хейфец, балетмейстер Владимир Васильев и ряд других.

Всего в списке 15 имен. Отмечен среди них и зарубежный театральный деятель - британский режиссер Деклан Доннелан.