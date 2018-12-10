10 Декабря 2018
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Объявлены лауреаты спецпремии "Золотая маска" за вклад в развитие театрального искусства

Объявлен список лауреатов спецпремии "Золотая маска" за выдающийся вклад в развитие театрального искусства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Союза театральных деятелей РФ.

Имена лауреатов утверждены Секретариатом СТД.

В числе отмеченных наградой - актеры театра и кино Александр Збруев, Станислав Любшин, Василий Лановой, Элина Быстрицкая, Инна Чурикова, режиссер и педагог Леонид Хейфец, балетмейстер Владимир Васильев и ряд других.

Всего в списке 15 имен. Отмечен среди них и зарубежный театральный деятель - британский режиссер Деклан Доннелан.

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Объявлены лауреаты спецпремии "Золотая маска" за вклад в развитие театрального искусства

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Теги: СТД, золотая маска, театральный деятель, искусство, театр



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