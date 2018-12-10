НИИ им. Склифосовского "заминировал" пациент: эвакуировано более 2 тысяч человек

Около 2,3 тысяч человек эвакуировали из института Склифосовского в Москве после анонимного звонка о "минировании".

Предварительно установлена личность звонившего - он оказался пациентом, передает "Интерфакс".

Правоохранители проверяют все помещения НИИ Склифосовского, к обследованию здания привлекут кинологов с собаками.

В конце ноября сообщалось, что анонимные звонки о "минировании" торговых центров в Москве сделаны из-за рубежа.

Сразу 12 крупных торговых центров столицы эвакуировали после анонимных звонков о минировании: здания оцеплены, а кинологи проверяют помещения. Сообщалось и о минировании Киевского вокзала, но эта информация не подтвердилась.