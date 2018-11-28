28 Ноября 2018
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Происшествия Центральный ФО

В Москве в срочном порядке эвакуированы 12 крупных торговых центров

Сразу 12 крупных торговых центров в Москве эвакуировали после анонимных звонков о минировании.
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Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы, в срочном порядке эвакуированы "Город", "Горбушкин двор", "Вива", "Атриум", "Звездочка", "Цветной", "Электроника на Пресне", "Капитолий", "Звезда", "Гагаринский", "Мегаполис" и "Хорошо".

Известно, что здания оцеплены, а кинологи проверяют помещения. Всего из торговых центров эвакуировано около 4 тыс. человек. Также сообщалось о минировании Киевского вокзала, но эта информация не подтвердилась.

Как сообщало Накануне.RU, недавно телефонный террорист "заминировал" столичный Рижский вокзал. В итоге оказалось, что на самом деле никакого взрывного устройства там не было.

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В Москве в срочном порядке эвакуированы 12 крупных торговых центров

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Теги: Москва, ТЦ, эвакуация



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Развитие сюжета:

Ранее 28.11.2018 14:41 Мск Московские торговые центры "минируют" из-за границы

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