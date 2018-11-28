Московские торговые центры "минируют" из-за границы

Стало известно, что анонимные звонки о "минировании" торговых центров в Москве сделаны из-за рубежа.

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Напомним, сегодня сразу 12 крупных торговых центров столицы эвакуировали после анонимных звонков о минировании: здания оцеплены, а кинологи проверяют помещения. Сообщалось и о минировании Киевского вокзала, но эта информация не подтвердилась.

Как пояснил РИА Новости представитель экстренных служб, установлено, что звонки, из-за которых эвакуировали несколько тысяч человек, идут из-за границы. Откуда именно и кто их делает, сейчас выясняется.

Напомним, волна анонимных звонков о "минировании" самых различных зданий прокатилась по России больше года назад. Были обследованы все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась. Часть звонков, по данным силовиков, поступала с Украины.