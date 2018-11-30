Сын Жириновского провел "региональную неделю" в Майами

30 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Азовский инцидент: постскриптум

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика В России За рубежом

Сын Жириновского провел "региональную неделю" в Майами

Сын Владимира Жириновского Игорь Лебедев, который является вице-спикером Госдумы, поспорил в фейсбуке с другим заместителем председателя парламента, Сергеем Неверовым ("Единая Россия") о том, можно ли проводить в Майами "региональную неделю", когда депутаты должны встречаться с избирателями.

Полемика возникла из-за поста, который Лебедева опубликовал на своей странице в Facebook из Флориды. Сын Жириновского загрузил 10 снимков, а также видео с комментарием: "Miami, можно только влюбиться!".

Неверов в комментарии к записи напомнил коллеге, что сейчас идет "региональная неделя": "Майами не наш регион, это далеко от Хабаровска, Владимира и Смоленска. Вы здесь с Владимиром Вольфовичем нужнее", написал он.

Вице-спикером Госдумы отметил, что Майами "как избирательный округ прикреплен к одному из округов депутатов нашей фракции".

(2018)|Фото: Игорь Лебедев

Согласно закону, депутаты Госдумы должны встречаться с избирателями во время "региональной недели". Как правило, речь идет о жителях того региона, от которой депутат был избран, сообщает "Медуза".

Ранее Игорь Лебедев назвал клеветой и оскорблением сообщения журналиста телеканала "Настоящее время" Рената Давлетгильдеева о якобы имевших место насколько лет назад домогательствах и непристойном поведении со стороны лидера либерал-демократов.

Московский журналист Ренат Давлетгильдеев рассказал о том, что его домогался лидер ЛДПР Владимир Жириновский, об этом пишет издание "Настоящее время", где работает молодой человек. "После финала конкурса "Мисс Россия", который проходил в Гостином дворе, меня за руки пытались вывезти из здания помощники Жириновского и отвезти с ним в корпоративную сауну ЛДПР, а сам он, пока давал небольшое интервью, лапал за ж*** так, что руки тряслись с диктофоном", - рассказал журналист.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Сын Жириновского провел "региональную неделю" в Майами

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Госдума, Игорь Лебедев, США, избиратели



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 23.03.2018 14:27 Мск В "Единой России" однопартийца, назвавшего журналистов слугами, призвали извиниться
Ранее 23.03.2018 00:49 Мск Сын Жириновского готов "дать в морду" журналисту за обвинение отца в домогательствах
Ранее 22.03.2018 21:13 Мск Журналист Давлетгильдеев заявил, что его домогался Жириновский
Ранее 22.03.2018 15:50 Мск Юрист: По делу Слуцкого стоило обращаться в прокуратуру, а не в думскую комиссию
Ранее 22.03.2018 14:42 Мск Госдума приостановила аккредитации бойкотирующих ее СМИ
Ранее 22.03.2018 13:06 Мск В СЖР выразили недоумение решением Комиссии Госдумы по этике в отношении депутата Слуцкого
Ранее 22.03.2018 13:01 Мск Песков не стал комментировать бойкот СМИ в отношении Госдумы и Слуцкого
Ранее 22.03.2018 10:20 Мск "Эхо Москвы" отзывает журналистов из Госдумы
Ранее 21.03.2018 20:27 Мск В Госдуме РФ не нашли нарушений в поведении Слуцкого

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 2157

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети