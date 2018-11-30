Сын Жириновского провел "региональную неделю" в Майами

Сын Владимира Жириновского Игорь Лебедев, который является вице-спикером Госдумы, поспорил в фейсбуке с другим заместителем председателя парламента, Сергеем Неверовым ("Единая Россия") о том, можно ли проводить в Майами "региональную неделю", когда депутаты должны встречаться с избирателями.

Полемика возникла из-за поста, который Лебедева опубликовал на своей странице в Facebook из Флориды. Сын Жириновского загрузил 10 снимков, а также видео с комментарием: "Miami, можно только влюбиться!".

Неверов в комментарии к записи напомнил коллеге, что сейчас идет "региональная неделя": "Майами не наш регион, это далеко от Хабаровска, Владимира и Смоленска. Вы здесь с Владимиром Вольфовичем нужнее", написал он.

Вице-спикером Госдумы отметил, что Майами "как избирательный округ прикреплен к одному из округов депутатов нашей фракции".

Согласно закону, депутаты Госдумы должны встречаться с избирателями во время "региональной недели". Как правило, речь идет о жителях того региона, от которой депутат был избран, сообщает "Медуза".

Ранее Игорь Лебедев назвал клеветой и оскорблением сообщения журналиста телеканала "Настоящее время" Рената Давлетгильдеева о якобы имевших место насколько лет назад домогательствах и непристойном поведении со стороны лидера либерал-демократов.

Московский журналист Ренат Давлетгильдеев рассказал о том, что его домогался лидер ЛДПР Владимир Жириновский, об этом пишет издание "Настоящее время", где работает молодой человек. "После финала конкурса "Мисс Россия", который проходил в Гостином дворе, меня за руки пытались вывезти из здания помощники Жириновского и отвезти с ним в корпоративную сауну ЛДПР, а сам он, пока давал небольшое интервью, лапал за ж*** так, что руки тряслись с диктофоном", - рассказал журналист.