28 Ноября 2018
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Политика Центральный ФО В России За рубежом

Более 70 человек получили российское гражданство

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о вступлении в гражданство РФ более 70 человек. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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В том числе в списке получивших российское гражданство оказался американский журналист Тим Керби.

Российские паспорта также получат уроженцы Великобритании, Армении, Азербайджана, Афганистана, Узбекистана, Таджикистана, Молдавии, Белоруссии, Вьетнама и ряда других государств.

Лица, не достигнувшие возраста 18 лет, принимают гражданство РФ одновременно с принесением присяги родителей.

Кроме того, этим же указом Путин отменил гражданство РФ уроженца Таджикистана из-за установленного факта использования подложных документов Васильевым Андреем Викторовичем, обратившемся с заявлением о приеме в гражданство РФ в 1998 году.

Как сообщало Накануне.RU, ранее телеведущий, журналист, замдиректора ГТК "Россия 1" по специальным информационным проектам Сергей Брилев подтвердил, что имеет, кроме российского гражданства, еще и британское подданство, а также собственность в Лондоне.

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Более 70 человек получили российское гражданство

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Теги: гражданство, Россия, Владимир Путин



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