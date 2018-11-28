21-летняя сестра Ким Кардашьян за год заработала на продаже косметики 166 миллионов долларов

Сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер (21) стала самой высокооплачиваемой знаменитостью моложе 30 лет. Рейтинг составил американский Forbes. Instagram-блогер с аудиторией в 120 млн пользователей заработала за год $166,5 млн. В целом же ее состояние оценивается в $900 млн. Главная статья прибыли – линия декоративной косметики Kylie Cosmetics, лицом которого сама Кайли и является.

За год положение Кайли в рейтинге улучшилось на девять позиций. Росту популярности (а значит и доходов) звезды реалити-шоу способствовала беременность и рождение ребенка.

В июле этого года Дженнер была названа все тем же Forbes самым юным миллиардером в мире, заработавшим деньги самостоятельно. Стоит также отметить, что это один из немногих юных бизнес-гениев, доходы которых не связаны с IT. Впрочем, стартом своей карьеры Кайли все же обязана старшей сестре Ким, которая долго была лидером по упоминаемости в многочисленной семье Кардашьян-Дженнер.