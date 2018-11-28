21-летняя сестра Ким Кардашьян за год заработала на продаже косметики 166 миллионов долларов

28 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Власти хотят убить КПРФ

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество За рубежом

21-летняя сестра Ким Кардашьян за год заработала на продаже косметики 166 миллионов долларов

Сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер (21) стала самой высокооплачиваемой знаменитостью моложе 30 лет. Рейтинг составил американский Forbes. Instagram-блогер с аудиторией в 120 млн пользователей заработала за год  $166,5 млн. В целом же ее состояние оценивается в $900 млн. Главная статья прибыли – линия декоративной косметики Kylie Cosmetics, лицом которого сама Кайли и является.

За год положение Кайли в рейтинге улучшилось на девять позиций. Росту популярности (а значит и доходов) звезды реалити-шоу способствовала беременность и рождение ребенка.   

В июле этого года Дженнер была названа все тем же Forbes самым юным миллиардером в мире, заработавшим деньги самостоятельно. Стоит также отметить, что это один из немногих юных бизнес-гениев, доходы которых не связаны с IT. Впрочем, стартом своей карьеры Кайли все же обязана старшей сестре Ким, которая долго была лидером по упоминаемости в многочисленной семье Кардашьян-Дженнер.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

21-летняя сестра Ким Кардашьян за год заработала на продаже косметики 166 миллионов долларов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: кайли дженнер, forbes, ким кардашьян, косметика, блогер



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 1902

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети