28 Ноября 2018
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ЦСКА уступил "Виктории" в Москве и покидает Лигу чемпионов

Московский ЦСКА потерял все шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает корреспондент Накануне.RU, это стало известно после вчерашнего матча с чешской "Викторией", которой армейцы уступили в "Лужниках" со счетом 1:2. Гости, благодаря победе, набрали четыре очка и вышли на третье место в таблице группы G. У ЦСКА столько же набранных баллов, но они уступают чехам по личным встречам.

Теперь, чтобы занять третье место и выйти в Лигу Европы, москвичи в последнем туре, в гостевом матче против мадридского "Реала", обязаны набрать хотя бы на очко больше, чем "Виктория", которой играть с итальянской "Ромой".

Напомним, ранее шансов на продолжение борьбы в Лиге чемпионов лишился другой московский клуб - "Локомотив". Сегодня вечером подопечные Юрия Семина встретятся дома с турецким "Галатасараем".

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ЦСКА уступил "Виктории" в Москве и покидает Лигу чемпионов

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Теги: ЦСКА, Виктория, Лига чемпионов, плей-офф



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