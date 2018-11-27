Власти не сумели "потрясти" металлургов. Компании из "списка Белоусова" вложатся в уже заявленные проекты

"Норильский никель" Владимира Потанина, "Металлоинвест" Алишера Усманова и "Полюс" Саида Керимова (сына сенатора Сулеймана Керимова) готовы вложить 1,8 трлн руб. в новые инвестиционные проекты, подготовленные в рамках рабочей группы под руководством первого вице-премьера РФ Антона Силуанова.

Как пишет РБК, это следует из списка предложений от частных инвесторов-участников по итогам совещания в Минфине, которое прошло 26 ноября. У издания есть копия этого списка.

Отмечается, что это крупнейшие инвестпроекты из списка помощника президента Андрея Белоусова. Но их заявки совпадают с уже озвученными инвестпрограммами. Также издание отмечает, что, возможно, Минфин просуммировал не только будущие проекты, но и те, которые находятся на финальной стадии реализации и уже не нуждаются в финансировании.

Напомним, что Белоусов предлагал для исполнения "майских указов" президента РФ изъять "сверхдоходы" металлургов, оценив эту сумму в 500 млрд руб. Против выступили профильные министерства кабмина. Позднее стало известно, что изъятия не будет, вместо этого металлурги профинансируют инвестпроекты.