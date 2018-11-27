Нурмагомедов не исключает примирения с Макгрегором

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов считает, что когда-нибудь может помириться со своим прошлым соперником Конором Макгрегором.

"Всё возможно. Как мы поругались с Макгрегором, так и помириться можем", отметил спортсмен. По его словам, говорить такими же словами как Макгрегор он не мог, так как это "грязный язык".

Также Хабиб ответил на вопрос, подаст ли при встрече руку тренеру Макгрегора Джону Каване и спарринг-партнёру Конора Диллону Дэнису. "Никогда не знаешь, как себя поведёшь в той или иной ситуации. По-разному человек может повести себя", - сказал Нурмагомедов. При этом он признал, что необходимо держать себя в руках.

Напомним, сейчас российского спортсмена ждут серьезные санкции за его поведение - вплоть до лишения титула чемпиона. Причиной стала массовая драка, спровоцированная Хабибом после боя с ирландцем Конором МакГрегором в начале октября.

Недавно Нурмагомедов обратился к президенту UFC и заявил, что разбил бы его автомобиль, если бы тот не вернул пояс чемпиона.