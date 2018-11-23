В Израиле признали, что "защитный зонт" России спутал их планы

Израиль испытывает трудности с проведением операций в сирийском небе после раскрытия Россией "защитного зонта", считает колумнист израильской газеты Haaretz.

При этом аналитиков беспокоит тот факт, что "защитный зонтик" С-300 может распространиться и на территорию Ливана.

Отмечается, что после инцидента со сбитым самолетом Ил-20 российских ВКС прежние отношения между Москвой и Тель-Авивом остались в прошлом, передает Regnum.

Напомним, Израиль прекратил налеты на Сирию после гибели российского самолета Ил-20 17 сентября. Вскоре после этого сирийским вооруженным силам были поставлены комплексы ПВО С-300.

Тель-Авив при этом заявлял о готовности продолжить бомбардировки Сирии, невзирая на поставку туда С-300. Вместе с тем, Беньямин Нетаньяху предостерег Владимира Путина от передачи Дамаску зенитно-ракетных комплексов.