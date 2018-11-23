В Израиле признали, что "защитный зонт" России спутал их планы

23 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Пенсионная "реформа" обернется массовыми исками

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Армия и ВПК За рубежом

В Израиле признали, что "защитный зонт" России спутал их планы

Израиль испытывает трудности с проведением операций в сирийском небе после раскрытия Россией "защитного зонта", считает колумнист израильской газеты Haaretz.
Читайте также:

При этом аналитиков беспокоит тот факт, что "защитный зонтик" С-300 может распространиться и на территорию Ливана.

Отмечается, что после инцидента со сбитым самолетом Ил-20 российских ВКС прежние отношения между Москвой и Тель-Авивом остались в прошлом, передает Regnum.

Напомним, Израиль прекратил налеты на Сирию после гибели российского самолета Ил-20 17 сентября. Вскоре после этого сирийским вооруженным силам были поставлены комплексы ПВО С-300.

Тель-Авив при этом заявлял о готовности продолжить бомбардировки Сирии, невзирая на поставку туда С-300. Вместе с тем, Беньямин Нетаньяху предостерег Владимира Путина от передачи Дамаску зенитно-ракетных комплексов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Израиле признали, что "защитный зонт" России спутал их планы

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: израиль, сирия, с-300, россия, защитный зонт



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 713

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети