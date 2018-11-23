Верховный суд признал законным строительство многоэтажек в московском Кунцево, несмотря на протесты жителей

Верховный суд РФ признал законным строительство многоэтажек в Кунцево. Таким образом, жалоба жителей района была отклонена.

Напомним, в Москве жители района Кунцево выступают против строительства высоток на территории придомовых участков и парка на улице Ивана Франко. Застройщик "ПИК" планирует на месте вырубленного сквера возвести 26-этажный жилой дом. Протестующие против строительства объекта ранее разбили палаточный лагерь, они требовали прекратить стройку и восстановить сквер.

Местные жители утверждают, что якобы дом возводится незаконно, и требуют вернуть им территорию. Соответствующие обращения в инстанции разного уровня, по их словам, возвращались с "циничными отписками", что вырубка сквера производится абсолютно законно.

Москвичи обратились в суд с просьбой признать постановление правительства города от 21 ноября 2017 года "Об утверждении проекта планировки территории кварталов 47, 48 района Кунцево города Москвы" недействующим со дня его принятия. Мосгорсуд ранее не согласился с доводами жильцов и отказал в удовлетворении их требований.

Те подали апелляцию в Верховный суд.

"В удовлетворении апелляционной жалобы отказано, решение Мосгорсуда оставлено без изменения", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Таким образом, решение вступило в законную силу.

Протесты жителей закончились задержаниями