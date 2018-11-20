В Кунцево народный протест против строительства высотки на месте вырубленного сквера обернулся задержаниями

В Москве жители района Кунцево выступают против строительства высоток на территории придомовых участков и парка на улице Ивана Франко. Застройщик "ПИК" планирует на месте вырубленного сквера возвести 26-этажный жилой дом. Протестующие против строительства объекта ранее разбили палаточный лагерь, они требовали прекратить стройку и восстановить сквер. Около десяти активистов вскоре были задержаны полицией. Подробности - в материале Накануне.RU.

Строительство дома на территории сквера на улице Ивана Франко является стартом столичного проекта переселения из аварийных домов жителей 47-го и 48-го кварталов в Кунцево. Согласно постановлению №903 правительства Москвы, в 2017 году власти утвердили проект планировки территории этих кварталов, по которому предстоит переселить 37 жилых домов. В сентябре Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство этого дома вплоть до 2021 года.

При этом местные жители утверждают, что дом возводится незаконно и требуют вернуть им их территорию. Соответствующие обращения в инстанции разного уровня, по их словам, возвращались с "циничными отписками", что вырубка сквера производится абсолютно законно.

"Власти Москвы проводят планомерный геноцид против жителей нашего города, уничтожая последние островки зеленой окружающей среды. Еще два месяца назад был сквер с 300 полувековыми деревьями, сейчас вместо сквера торчат уродливые трубы, и застройщик "ПИК" роет котлован, чтобы поставить четыре дома в 22-28 этажей", - сказала одна из активисток в видеообращении, опубликованном в Сети.

Активисты также заявляют, что в 2016 году якобы "был подменен план межевания", и территория сквера была "фактически похищена у жителей района". Участок парка был огорожен "сразу после выборов мэра Москвы", отмечают жители.

Противостояние жителей кварталов и группы компаний "ПИК" находится в активной фазе. Как прокомментировал один из активистов, житель одного из близлежащих домов Иван Рожков, компания "пытается отобрать нашу землю и начать на ней строительство своего жилого комплекса". "Сейчас они захватили землю между 18 и 22 домами по улице Ивана Франко и пытаются на этом месте начать строительство стартового дома. Жители против стройки под окнами, которая ведется в недопустимо опасной близости от их домов и может реально привести их в аварийное состояние. Во-вторых, люди против сноса своих домов, потому что они хорошие, крепкие, с небольшой степенью износа и могут простоять еще 100 лет. Единственная причина их предполагаемого сноса - сделать ГК "ПИК" хороший бизнес и заработать 44 млрд рублей, вырученных от продажи квартир в новом ЖК", - отметил он.

В середине ноября, как указал Рожков, на придомовую территорию начали завозить строительную технику и устанавливать забор. В этой связи защитники сквера решили разбить палаточный лагерь - несколько десятков человек круглосуточно дежурили на территории, стараясь не допустить строителей до начала выполнения работ. "Люди физически останавливали технику, не давали поставить забор", - рассказал он.

Спустя несколько дней власти решили переломить ситуацию. На участке появились правоохранители, которые требовали от собравшихся разойтись. В итоге самых "непослушных" загрузили в автозаки и доставили в отделение для выяснения обстоятельств. Среди них были муниципальные депутаты, а также бывший глава московского отделения "Яблока" Сергей Митрохин.

"Сегодня (19 ноября) сюда прибыло более 50 чоповцев и столько же полицейских с дубинками, которые огородили сквер на ул. Ивана Франко 20 и начали устанавливать бетонные блоки. Приехало 5 (!!!) полицейских автозаков. Охрана и полиция оцепили сквер живой цепью и оттеснили его защитников. Две героические женщины, оказавшиеся внутри оцепления - Елена и Виктория - легли под ковш экскаватора, не давая ему начать строительные работы. Только приехавшему наряду полиции удалось оттащить их от техники. Елену увезли на скорой, а Викторию бросили в автозак...", - рассказал версию происходящего Рожков. По его словам, когда зачистка сквера закончилась, на этом месте рабочие все же установили забор.

На этом фоне другая часть жителей устроила свой митинг, на котором звучали призывы к скорейшему началу реконструкции кварталов, сносу аварийных домов и переселению. Участники народного протеста уверены, что застройщик собирает "плотную массовку, которую водит на разные митинги и народные сходы, чтобы показать, что народ якобы поддерживает этот проект застройки территории". "В какой-то степени им удается вводить народ в заблуждение. Но это инсценировка, спектакль", - считает Рожков.

В ГК "ПИК" заявляют, что жители прилегающих домов давно были оповещены о планах строительства многоэтажек, и им была неоднократно представлена необходимая разрешительная документация.

Накануне, 19 ноября, состоялась встреча представителей руководства компании с жителями. Сторона застройщика в частности утверждает, что большинство жителей района "горячо поддерживают и приветствуют строительство". Представитель компании рассказал, что после получения смотровых ордеров 85% жителей соглашаются на переселение, которое "гарантирует" им увеличение площади в среднем на 25-30%.

Стоит отметить, что инициативная группа жителей Кунцево подала иск в Мосгорсуд против сноса их домов, однако в его удовлетворении было отказано. После этого жители подали апелляцию в Верховный суд, заседание по этому делу назначено на 22 ноября. "Мы собираемся как можно больше людей туда созвать. Если суд решит дело не в нашу пользу, это ничего не значит, потому что параллельно у нас идет несколько судебных процессов, планируется подача новых судебных исков. Мы будем продолжать бороться, не собираемся сдаваться, как бы не решил это дело Верховный суд", - прокомментировал житель Кунцево.

Инициативная группа противников застройки намерена сейчас сосредоточиться на юридических методах борьбы. "Физически мы плацдарм свой уступили врагу. Но сейчас запущен другой процесс всевозможных судебных исков, обжалований в разные инстанции и процесс создания общественного резонанса. Мы подняли большой шум, наша стройка стала одной из самых скандальных. Думаю, эта ситуация будет развиваться по нарастающей. Если они еще раз попытаются здесь начать стройку, рыть котлован и привозить строительную технику, мы снова выведем людей, будем препятствовать физически этому процессу, скандал поднимется еще более громкий", - заявил Рожков.

Застройщик в свою очередь поясняет, что не является стороной судебного разбирательства. Компания отмечает, что работает в законных рамках 903 постановления правительства Москвы от 21 ноября 2017 года. "Нам был предоставлен земельный участок, который был поставлен на кадастровый учет, мы действуем в тех границах, которые были утверждены градостроительной документацией, на это есть все необходимые разрешения", - прокомментировал представитель "ПИК".

Примечательно, что в момент активизации ситуации вокруг застройки в Кунцево указом мэра Москвы Сергея Собянина был назначен новый глава управы района. Эту должность с 19 ноября занял Дмитрий Сапронов. Прежний глава Дмитрий Чистяков был уволен с государственной гражданской службы по собственному желанию.

"Для всех очевидно, что это имеет прямую связь с нашим протестом, человек просто не справился с ситуацией, потому что это уже не первый случай, когда в Кунцево народ протестует против застройщика, и происходит столкновение с полицией. В правительстве Москвы решили, что местный чиновник просто не справляется с обязанностями. Но дело совсем не в руководителе управы, а в том, что район Кунцево самим же правительством Москвы отдан на откуп группе "ПИК", которая творит здесь произвол. Пока это происходит, все эти протесты будут продолжаться", - заключил Рожков.

К настоящему моменту жители Кунцево, которых не устраивает идея строительства "башни", отнесли в мэрию и АП свои обращения.