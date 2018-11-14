В Екатеринбурге студентов расстреляли за отказ дать сигарету

Два студента радиоколледжа имени Попова пострадали из-за того, что не угостили сигаретами подростков, передает корреспондент Накануне.RU.

По некоторым данным, студенты вышли на крыльцо общежития покурить, когда к ним подошли два подростка и попросили сигарет. Из-за отказа началась перепалка, во время которой подросток достал "травмат" и стал расстреливать оппонентов. Один из них получил травму нижней челюсти и носа.

В пресс-службе городского управления МВД Накануне.RU рассказали, что сообщение о конфликте поступило в дежурную часть отдела полиции №9 в 22.40 13 ноября. Двое 17-летних подростков пострадали во время конфликта с двумя неизвестными.

"Организована тщательная проверка. Полицейские ищут возможных очевидцев инцидента, а также предполагаемых злоумышленников", - уточнили в пресс-службе.