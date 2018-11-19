19 Ноября 2018
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В России создан президентский совет по реализации госполитики в сфере защиты детей и семьи

В России создан Совет при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты детей и семьи. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Совет будет готовить предложения по совершенствованию госполитики в сфере защиты детей и семьи, осуществлять общественный контроль за исполнением плана мероприятий в рамках Десятилетия детства.

Заседания Совета, согласно указу, должны проводиться не реже двух раз в год.

Председателем Совета назначена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Заместителем главы Совета назначена вице-премьер Татьяна Голикова.

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В России создан президентский совет по реализации госполитики в сфере защиты детей и семьи

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Теги: Владимир Путин, совет, семья, дети



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