В ДНР начал работу Народный Совет II созыва

В Донецке началось первое заседание депутатов Народного Совета ДНР II созыва, избранного на выборах 11 ноября.

Планируется избрать председателя, создать комиссии и комитеты, фракции и т.п. Общественное движение "Донецкая Республика" получило 74 места в парламенте, "Свободный Донбасс" - 26. Парламент избран на 5 лет.

Заседанию предшествовала церемония присяги депутатов на верность народу ДНР.

Как сообщало Накануне.RU, выборы в ДНР прошли при большой активности. Проголосовало 80% избирателей.