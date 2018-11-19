Нейросеть научили подделывать отпечатки пальцев

Специалисты Нью-Йоркского университета разработали нейросеть, способную подделывать отпечатки пальцев для взлома биометрических систем безопасности.

DeepMasterPrints использует два самых слабых места дактилоскопической идентификации. Алгоритм учитывает, что обычно отпечаток сканируется не целиком, а рельефы пальца у многих повторяются, пишет "360".

Исследователи уверяют, что разработка должна помочь в совершенствовании биометрических систем. Однако не исключено, что киберпреступникам не составит особого труда проделать такую же операцию.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о планах российского Правительства отказаться от бумажных паспортов и с 2021 года начать переход на электронные паспорта. Известно, что новая форма основного документа гражданина будет содержать, помимо персональных данных, фотографию, информацию об отпечатках пальцев владельца и его электронную подпись.

Ранее нейронную сеть научили прогнозировать землетрясения точнее сейсмологов. Ученые из Гарварда разработали метод совместно с Google.