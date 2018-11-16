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Общество В России

Петросян и Степаненко официально развелись

Суд официально расторг брак артистов Евгения Петросяна и Елены Степаненко.

В рамках раздела совместно нажитого имущества снят обеспечительный арест со счета юмориста, передает ТАСС.

Адвокат артиста Сергей Жорин уточнил, что на разблокированном счете "находятся несколько миллионов рублей".

Ранее арест был наложен и на счета Елены Степаненко. Речь идет о десятках миллионов рублей в различных российских банках.

В сентябре Жорин заявлял, что Петросян впервые с начала бракоразводного процесса попал в помещение, где в данный момент проживает его супруга. Также адвокат сообщил, что артистка потребует больше, чем половину имущества.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Степаненко добивается передачи ей большей части недвижимости, а также всех картин и антиквариата, которые находятся в занимаемой артисткой квартире.

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Петросян и Степаненко официально развелись

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Теги: евгений петросян, елена степаненко, развод



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