Петросян и Степаненко официально развелись

Суд официально расторг брак артистов Евгения Петросяна и Елены Степаненко.

В рамках раздела совместно нажитого имущества снят обеспечительный арест со счета юмориста, передает ТАСС.

Адвокат артиста Сергей Жорин уточнил, что на разблокированном счете "находятся несколько миллионов рублей".

Ранее арест был наложен и на счета Елены Степаненко. Речь идет о десятках миллионов рублей в различных российских банках.

В сентябре Жорин заявлял, что Петросян впервые с начала бракоразводного процесса попал в помещение, где в данный момент проживает его супруга. Также адвокат сообщил, что артистка потребует больше, чем половину имущества.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Степаненко добивается передачи ей большей части недвижимости, а также всех картин и антиквариата, которые находятся в занимаемой артисткой квартире.