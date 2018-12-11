При разделе имущества Петросяна и Степаненко "волшебным образом" пропали 60 картин

Появились новые подробности развода и последовавшего за ним раздела имущества Евгения Петросяна и Елены Степаненко: из списка пропали листы, на которых были записаны 60 спорных картин.

Об этом заявил адвокат Петросяна Сергей Жорин. Он пояснил, что в описи, которую Степаненко передала в суд, не хватает нескольких листов, на которых была опись 60 картин.

"То есть они волшебным образом пропали", - цитирует Жорина РИА Новости.

Напомним, 16 ноября суд официально расторг брак артистов. Сейчас продолжается рассмотрение иска о разделе совместно нажитого имущества.

На спорное имущество и счета Петросян и Степаненко был наложен арест.

Ранее Жорин заявил, что Петросян впервые с начала бракоразводного процесса с Еленой Степаненко попал в помещение, где в данный момент проживает его супруга.

Также адвокат сообщил, что артистка потребует больше, чем половину имущества. Степаненко добивается передачи ей большей части недвижимости, а также всех картин и антиквариата, которые находятся в занимаемой артисткой квартире.