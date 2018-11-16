16 Ноября 2018
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Происшествия Центральный ФО

Банда злоумышленников задержана за воровство мобильных телефонов из посылок "Почты России"

"Почта России" выявила банду, воровавшую мобильные телефоны из посылок, сообщили Накануне.RU в пресс-службе предприятия.

В группу злоумышленников входили четыре работника сортировочного центра в Татарстане и двое сторонних лиц. В течение четырех месяцев они совершили хищение около 350 международных отправлений, в том числе с мобильными телефонами. Общая сумма ущерба составила 1,5 млн руб.

По данному факту возбуждено уголовное дело, члены банды задержаны.

 

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Банда злоумышленников задержана за воровство мобильных телефонов из посылок "Почты России"

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Теги: почта россии, банда, мобильный телефон, кража



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