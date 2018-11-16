Банда злоумышленников задержана за воровство мобильных телефонов из посылок "Почты России"

"Почта России" выявила банду, воровавшую мобильные телефоны из посылок, сообщили Накануне.RU в пресс-службе предприятия.

В группу злоумышленников входили четыре работника сортировочного центра в Татарстане и двое сторонних лиц. В течение четырех месяцев они совершили хищение около 350 международных отправлений, в том числе с мобильными телефонами. Общая сумма ущерба составила 1,5 млн руб.

По данному факту возбуждено уголовное дело, члены банды задержаны.