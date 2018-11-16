Голикова пообещала добавить в потребительскую корзину мяса, рыбы, овощей и фруктов

Пересмотр состава потребительской корзины запланирован на 2021 год. Это подтвердила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью "Российской газете".

Ранее об этом заявлял министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, выступая в Совете Федерации. Сенаторы потребовали изменить состав корзины как можно скорее.

Состав потребительской корзины должен пересматриваться не реже раза в пять лет. Однако принимая решение об увеличении МРОТ до уровня прожиточного минимума, Правительство решило отменить пересмотр корзины в 2018 году.

Весной депутаты Госдумы внесли в "нижнюю палату" поправки в закон о потребительской корзине, которые отменяют перенос ее пересмотра на 2021 года.

Голикова добавила, что потребительские корзины будут пересмотрены во всех регионах РФ. Планируется улучшить качество минимального набора продуктов, чтобы приблизить его к рациональным нормам здорового питания.

В частности, планируется увеличить объемы мяса, рыбы, молока, яиц, овощей и фруктов. Но при этом будут снижены объемы хлебных продуктов, картофеля, маргарина и других жиров, сообщила вице-премьер.

Сейчас на одного гражданина приходится в год 126,5 кг хлебных продуктов, 100,4 кг картофеля, 114,6 кг иных овощей и бахчевых культур, 60 кг фруктов, 23,8 кг сахара и кондитерских изделий, 58,6 кг мясопродуктов, 18,5 рыбопродуктов, 290 кг молока и молочных продуктов, 11 кг растительных масел и маргарина, 4,9 кг соли, чая и специй и 210 яиц. Однако рациональные нормы, утвержденные Минздравом, другие.