Правительство РФ не планирует вводить госрегулирование цен на нефтепродукты

Правительство России не будет вводить государственное регулирование цен на нефтепродукты, об этом заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью каналу "Россия24".

Козак отметил, что рыночный механизм в сегодняшних реалиях состоялся и нет никаких проблем.

"Высокие мировые цены и желание получить сверхдоходы, как вчера сказал президент России, не являются основанием для того, чтобы задирать таким же образом цены для внутренних потребителей", - пояснил Козак.