На суперкомпьютер с российскими процессорами потратят миллиард рублей

Российские инженеры намерены создать суперкомпьютер на базе отечественного процессора "Эльбрус".

Стоимость проекта может составить около $1 млрд, пишет "Коммерсантъ".

"Эльбрус" ранее использовались только в небольших вычислительных системах.

Информацию о проекте журналистам подтвердили сотрудники Института программных систем. Они сообщили, что организация намерена участвовать в разработке суперкомпьютера.

Отмечается, что будущий суперкомпьютер сможет войти в топ-500 и стать самым мощным среди российских подобных машин.

В прошлом году ученые Вычислительного центра Дальневосточного отделения Российской академии наук ввели в эксплуатацию уникальный вычислительный комплекс в Хабаровске.

Это первый суперкомпьютер подобного уровня в России, который будет решать задачи в области искусственного интеллекта и машинного обучения.