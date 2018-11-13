На суперкомпьютер с российскими процессорами потратят миллиард рублей
Российские инженеры намерены создать суперкомпьютер на базе отечественного процессора "Эльбрус".
Стоимость проекта может составить около $1 млрд, пишет "Коммерсантъ".
"Эльбрус" ранее использовались только в небольших вычислительных системах.
Информацию о проекте журналистам подтвердили сотрудники Института программных систем. Они сообщили, что организация намерена участвовать в разработке суперкомпьютера.
Отмечается, что будущий суперкомпьютер сможет войти в топ-500 и стать самым мощным среди российских подобных машин.
В прошлом году ученые Вычислительного центра Дальневосточного отделения Российской академии наук ввели в эксплуатацию уникальный вычислительный комплекс в Хабаровске.
Это первый суперкомпьютер подобного уровня в России, который будет решать задачи в области искусственного интеллекта и машинного обучения.