Тоболяки, похитившие и убившие посетителя бара "Джентльмен", получили 33,5 года колонии

29-летний Сергей Никитюк, 27-летний Виталий Войцехов и 21-летний Анатолий Цинкалов наказаны за похищение и убийство посетителя тобольского бара "Джентльмен", сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Войцехов получил 19 лет и ограничение в свободе на год после освобождения, Никитюк семь лет, Цинкалов – семь с половиной лет колонии строгого режима. Кроме того, Войцехов должен заплатить отцу погибшего 1 млн руб., брату – 800 тыс. рублей, сожительнице убитого – 400 тыс. руб. Приговор Тюменский областной суд вынесен сегодня, пока в законную силу он не вступил.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 29 января. Троица познакомилась в одном из тобольских баров. После его закрытия они решили продолжить отдых в "Джентльмене", где Цинкалова поссорился с 24-летним посетителем заведения Мишиным. Цинкалов и Войцехов его избили до потери сознания.

Войцехов предложил вывезти Мишина за город, чтобы напугать. Молодого человека погрузили в багажник автомобиля "Toyota Avensis", которым управлял Цинкалов. По дороге Войцехов предложил заехать к родственникам Цинкалова, чтобы взять с собой топор и лопату. После Войцехов в семь раз ударил жертву топором по голове. Мишин умер.

Уже после смерти тоболяка злодей еще семь раз ударил его топором по телу. После этого троица скрылась с места происшествия. Уже около семи утра 29 января Цинкалов пришел в полицию, рассказал об убийстве и показал, где спрятал труп.