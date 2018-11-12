Решетников представил приволжскому полпреду ключевые проекты к 300-летию Перми

Губернатор Пермского края Максим Решетников во время рабочей встречи с новым полпредом президента в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым представил ключевые проекты, которые будут реализованы к 300-летию Перми, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Максим Решетников отметил, что преобразование территории бывшего завода "Ремпутьмаш" в новое социо-культурное пространство соответствует тренду в развитии общественных пространств мировых мегаполисов и является одним из самых интересных проектов в рамках комплексного развития Перми.

На площадке завода в бывшем цехе №5 планируется разместить здание открытого фондохранилища Пермского краеведческого музея, один из корпусов перейдет под нужды Музея современного искусства PERMM. Предполагается, что в результате переезда территория художественной галереи увеличится в три раза. Ранее сообщалось, что также в состав культурного центра войдут музей пермских древностей,природы и детский музей.

Максим Решетников подчеркнул, что сейчас на территории бывшего завода зарождается новый культурный кластер, на котором будут работать площадки для деятелей творческой индустрии, предпринимателей, проводиться образовательные и развлекательные мероприятия.

"Это новое городское пространство, где будет кипеть жизнь", — подчеркнул губернатор.

Также стороны обсудили социально-экономическое состояние региона, актуальные вопросы развития края и предстоящий визит полпреда в декабре 2018 года.

Напомним, пост полпреда Игорь Комаров занял в сентябре 2018 г. В августе президент России Владимир Путин назначил прежнего полпреда президента РФ в ПФО Михаила Бабича послом России в Минске. В четверг Игорь Комаров совершил свой первый визит в Пермь. Во время поездки он оценил промышленный потенциал края.