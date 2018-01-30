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"Кремлевские списки" показали, что Набиуллина, Чубайс и Кудрин – союзники США?

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Защитникам Донбасса грозит депортация на Украину. Появится ли специальный закон для ополченцев? После активных военных действий в Донбассе многие активисты и ополченцы оказались в эмиграции в России. Несмотря на то, что в последнее Кремль принял ряд законов, направленных на привлечение в страну соотечественников, оказалось, что российское законодательство зачастую работает не в их пользу, а политэмигранты и даже ветераны ополчения (такие как, например, воевавший в Славянске уроженец Винницы Николай Трегуб) готовятся встретить очередную годовщину "Русской весны" под угрозой депортации.
30.01.2018
общество  |  добавить комментарий
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26.01.2018
от издателя  |  комментариев: 4


Михаил Делягин: "Кремлевские списки" показали, что Набиуллина, Чубайс и Кудрин – союзники США Очень характерно, что в этих списках нет руководителя государственной корпорации Чубайса, в этих списках нет председателя Банка России Набиуллиной, в этом списке нет Кудрина, который не занимает официальных должностей. Но поскольку в эти списки включают людей за близость к Путину, а он является его известным другом и, по крайней мере, интеллектуальным партнером, то это странно. Этот список стал своеобразным маркером.
30.01.2018
экспертное мнение ;  | комментариев: 1
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Ждём Путина? На Среднем Урале жалуются на новую "борзоту"
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кошелек, мелочь, зарплата, долг (2016) | Фото: punkt-a.info

Градообразующее предприятие уральского города Качканара - ОАО "Металлист" оказалось на грани банкротства и закрытия. Работники завода с 14 декабря сидят дома без работы, директор не хочет выходить на контакт, на завод никого не пускают и зарплату не выплачивают. Ранее по факту невыплаты зарплаты на "Металлисте" было возбуждено уголовное дело, завод лишился вертолета за долги перед своими рабочими - воздушное судно арестовали судебные приставы. Люди уже начинают увольняются, а дома сидят порядка 500 человек, которые надеются на встречу с президентом во время его приезда на Средний Урал, передаёт корреспондент Накануне.RU.

У предприятия образовалась задолженность по заработной плате перед 669 работниками частично за период с августа по октябрь 2017 года в размере свыше 22,2 млн руб. В арбитражном суде Свердловской области проходят заседания о признании завода банкротом. Следующее слушание состоится 12 февраля, истцом выступит ИФНС.

"До сих пор сидим дома", - сообщила Накануне.RU работница завода, пожелавшая остаться неназванной. За два месяца, когда проблема была озвучена с трибуны свердловского заксобрания, ничего не изменилось, разве что завод появился на сайте "Авито" в разделе - "готовый бизнес".

Качканарский завод "Металлист", авито, готовый бизнес, продажа(2018)|Фото: avito.ru

"В городе Качканар продается металлургический завод по производству изделий из чугуна, изделий из марганцевой стали...Завод в идеальном состоянии. Цена продажи завода 4,5 млрд руб.", - пишут о производстве.

Накануне.RU обратилось за комментарием в Федерацию профсоюзов Свердловской области, где лишь коротко сообщили, что занимаются этой проблемой.

Между тем, работники завода хотят лично обратиться к президенту РФ Владимиру Путину, который в феврале-марте должен посетить Свердловскую область. Пожалуй, это не первый случай, когда Владимир Владимирович может решить ситуацию с "борзотой". Напомним, что подобный случай был на ЗАО "Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий", с декабря 2015 по январь 2017 гг. на предприятии образовалась задолженность по заработной плате порядка 200 работникам на сумму около 6 млн руб. В этот период частично не выплачивалась зарплата ещё 80 сотрудникам на сумму 1,5 млн руб.

"Хотим попасть на приём в президенту. Получается, что надеяться больше не на что. Никакой управы на директора нет. Вцепился в завод. Сказал, что в курсе этой проблемы Владимир Путин и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. На людей все "положили!" - возмущаются работники "Металлиста"

Напомним, что Владимир Путин в июле 2017 г. во время визита в Екатеринбург уведомил о проблемах на тагильском предприятии врио губернатора Евгения Куйвашева, используя в отношении руководства завода такие слова, как "борзота", "дерзость" и "хамство". Тогда копившиеся месяцами и годами проблемы начали решаться в срочном порядке - были возбуждены уголовные дела, а деньги для выплаты изысканы.

Теперь Путин должен посетить Средний Урал в рамках "предвыборного турне", по разным данным, в феврале или марте. По одной из версий, глава государства может принять участие во Всероссийском форуме рабочей молодежи в Нижнем Тагиле.

Другие новости по темам: Металлист, завод, работники, обращение к Владимиру Путину
30.01.2018 08:22 Мск | Екатеринбург | Вероника Борзова
10:22 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 15.01.2018 14:19 Мск
Работники "Металлиста" хотят обратиться к Путину во время его визита на Средний Урал

Ранее 12.01.2018 13:22 Мск
Заседание по банкротству качканарского завода "Металлист" опять перенесли

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Ждём Путина? На Среднем Урале жалуются на новую "борзоту"
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