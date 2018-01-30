Ждём Путина? На Среднем Урале жалуются на новую "борзоту"

Градообразующее предприятие уральского города Качканара - ОАО "Металлист" оказалось на грани банкротства и закрытия. Работники завода с 14 декабря сидят дома без работы, директор не хочет выходить на контакт, на завод никого не пускают и зарплату не выплачивают. Ранее по факту невыплаты зарплаты на "Металлисте" было возбуждено уголовное дело, завод лишился вертолета за долги перед своими рабочими - воздушное судно арестовали судебные приставы. Люди уже начинают увольняются, а дома сидят порядка 500 человек, которые надеются на встречу с президентом во время его приезда на Средний Урал, передаёт корреспондент Накануне.RU.

У предприятия образовалась задолженность по заработной плате перед 669 работниками частично за период с августа по октябрь 2017 года в размере свыше 22,2 млн руб. В арбитражном суде Свердловской области проходят заседания о признании завода банкротом. Следующее слушание состоится 12 февраля, истцом выступит ИФНС.

"До сих пор сидим дома", - сообщила Накануне.RU работница завода, пожелавшая остаться неназванной. За два месяца, когда проблема была озвучена с трибуны свердловского заксобрания, ничего не изменилось, разве что завод появился на сайте "Авито" в разделе - "готовый бизнес".

"В городе Качканар продается металлургический завод по производству изделий из чугуна, изделий из марганцевой стали...Завод в идеальном состоянии. Цена продажи завода 4,5 млрд руб.", - пишут о производстве.

Накануне.RU обратилось за комментарием в Федерацию профсоюзов Свердловской области, где лишь коротко сообщили, что занимаются этой проблемой.

Между тем, работники завода хотят лично обратиться к президенту РФ Владимиру Путину, который в феврале-марте должен посетить Свердловскую область. Пожалуй, это не первый случай, когда Владимир Владимирович может решить ситуацию с "борзотой". Напомним, что подобный случай был на ЗАО "Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий", с декабря 2015 по январь 2017 гг. на предприятии образовалась задолженность по заработной плате порядка 200 работникам на сумму около 6 млн руб. В этот период частично не выплачивалась зарплата ещё 80 сотрудникам на сумму 1,5 млн руб.

"Хотим попасть на приём в президенту. Получается, что надеяться больше не на что. Никакой управы на директора нет. Вцепился в завод. Сказал, что в курсе этой проблемы Владимир Путин и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. На людей все "положили!" - возмущаются работники "Металлиста"

Напомним, что Владимир Путин в июле 2017 г. во время визита в Екатеринбург уведомил о проблемах на тагильском предприятии врио губернатора Евгения Куйвашева, используя в отношении руководства завода такие слова, как "борзота", "дерзость" и "хамство". Тогда копившиеся месяцами и годами проблемы начали решаться в срочном порядке - были возбуждены уголовные дела, а деньги для выплаты изысканы.

Теперь Путин должен посетить Средний Урал в рамках "предвыборного турне", по разным данным, в феврале или марте. По одной из версий, глава государства может принять участие во Всероссийском форуме рабочей молодежи в Нижнем Тагиле.