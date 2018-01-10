Нет ни работы, ни денег. Работникам качканарского "Металлиста" объявили о возможном скором увольнении

Работники качканарского завода "Металлист" с 14 декабря сидят без работы и выйдут ли они на нее снова - неизвестно. Как стало известно Накануне.RU, после 15 января может произойти массовое сокращение.

Ранее сообщалось, что в начале декабря работников завода попросили не выходить на работу. Дату возвращения никто не сообщил. Зарплату выплатили только за октябрь, да и то не всем. О том, чтобы получить деньги за ноябрь и декабрь, "можно даже не мечтать".

"Так и сидим дома. Ждём суд. Нам сказали, что после 15 января будет информация: либо нас всех уволят, либо непонятно что. Информации никакой нет. Все молчат", - сообщил Накануне.RU редакции работник предприятия, пожелавший остаться неназванным.

По предварительным данным, многие люди уже увольняются. Дома находятся предположительно около 500 человек.

"Очень много уволилось. В октябре нас было 600 человек. Сколько уже уволилось перед и после Нового года - неизвестно", - рассказал работник.

Напомним, ранее по факту невыплаты зарплаты на "Металлисте" было возбуждено уголовное дело, завод лишился вертолета за долги перед своими рабочими - воздушное судно арестовали судебные приставы.

Два заседания по делу о банкротстве качканарского завода "Металлист" состоятся в январе 2018 года. 12 числа пройдет заседание с межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 27 по Свердловской области, а 26 января истцом выступит ПАО "Сбербанк России".

Депутаты свердловского заксобрания призывали областные власти вмешаться в ситуацию.