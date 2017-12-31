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В Челябинскую область из-за границы пытались ввезти оружие с боеприпасами
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патроны оружие (2016) | Фото: УФСБ России по Челябинской области

Из Казахстана в Челябинскую область пытались переправить оружие с боеприпасами. Злоумышленника задержали сотрудники ФСБ.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области, в многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) Бугристое пресечена попытка перемещения через госграницу оружия.

В ходе осмотра транспортного средства силовики обратили внимание на нервозность и излишнюю услужливость водителя. Это был гражданин Казахстана. Ему предложили проследовать к досмотровому комплексу, однако водитель покинул транспортное средство и направился к контейнерам для мусора.

Гражданина пришлось задержать, в ходе опроса он признался, что в транспортном средстве находилось одноствольное огнестрельное охотничье ружье без документов и разрешения на его транспортировку через государственную границу, а также три патрона 12 калибра.

К контейнерам же он направился для того, чтобы попросту выбросить оружие.

Задержанный передан в полицию.

ружье(2016)|Фото: warfiles.ru

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31.12.2017 09:16 Мск | информационная служба Накануне.RU
11:16 Екб


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В Челябинскую область из-за границы пытались ввезти оружие с боеприпасами
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