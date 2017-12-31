В Челябинскую область из-за границы пытались ввезти оружие с боеприпасами

Из Казахстана в Челябинскую область пытались переправить оружие с боеприпасами. Злоумышленника задержали сотрудники ФСБ.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области, в многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) Бугристое пресечена попытка перемещения через госграницу оружия.

В ходе осмотра транспортного средства силовики обратили внимание на нервозность и излишнюю услужливость водителя. Это был гражданин Казахстана. Ему предложили проследовать к досмотровому комплексу, однако водитель покинул транспортное средство и направился к контейнерам для мусора.

Гражданина пришлось задержать, в ходе опроса он признался, что в транспортном средстве находилось одноствольное огнестрельное охотничье ружье без документов и разрешения на его транспортировку через государственную границу, а также три патрона 12 калибра.

К контейнерам же он направился для того, чтобы попросту выбросить оружие.

Задержанный передан в полицию.