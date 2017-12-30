Украинский генерал заявил об уязвимости Крымского моста к ракетным ударам

Крымский мост достаточно уязвим с военной точки зрения для ударов авиации и ракет морского и наземного базирования. С таким заявлением выступил экс-глава Гештаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

"С военной точки зрения он является достаточно уязвимым для авиации, ракет, наземного и морского базирования", - цитирует Романенко издание "Главред".

Также он заявил, что Крымский мост может нести угрозу для Украины и очень важен для России.

"Он представляет собой стратегическую артерию, которая может обеспечивать соответствующую крымскую группировку противника, а также способствовать экономическому росту Крыма", - заявил генерал.