Суд наказал координатора акции свердловских дальнобойщиков против "Платона" обязательными работами

Координатор отделения ОПР Екатеринбурга, один из организаторов акции свердловских дальнобойщиков против "Платона" Максим Фокин приговорен судом к 35 часам обязательных работ за нарушение правил пикетирования. Решение было принято накануне Березовским городским судом, передает корреспондент Накануне.RU.

Решение еще по двум активистам суд принимает сегодня.

Напомним, как ранее сообщало Накануне.RU, забастовка свердловских дальнобойщиков против "Платона" стартовала 15 декабря в рамках всероссийской акции протеста. В первый же день акции полиция составила протоколы на трех участников стачки.

"Мы приехали, встали. Я встал с одиночным пикетом, у меня был флаг ОПР и надпись "Нет Платону!". На ближайшей машине, которая стояла позади в 25 метрах, была наклейка "ОПР". На основании этого - одинаковые наклейки - полицейские оформили двоим участникам протоколы за участие в массовом пикете - статья 20.2. При этом, они изъяли флаг и надпись "Нет Платону!", - ранее рассказал Накануне.RU сам Максим Фокин.

Напомним, ранее Министерство юстиции РФ внесло общероссийскую общественную организацию содействия развитию автомобильных перевозок "Объединение перевозчиков России" (ОПР) в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Председатель ОПР Андрей Бажутин назвал данное решение "нонсенсом", отметив, что за весь период своего существования объединение не имело никакого иностранного финансирования, за исключением единовременного пожертвования из ФРГ частным лицом в размере 250 руб.

Добавим, что по некоторой информации ОПР пытались привлечь к своей акции протеста активистов "Артподготовки" (запрещена в России), однако этого так и не случилось. Эту информации Накануне.RU подтвердил источник, знакомый с ситуацией.