В Хабаровском крае ограничено движение на трассах из-за сильного циклона

В Хабаровском крае из-за циклона ограничено движение на нескольких трассах и на паромной переправе "Ванино-Холмск", аэропорты работают по фактической погоде.

По информации Дальневосточного УГМС, такая погода сохранится и 30 декабря. В центральных и северных районах (Советско-Гаванском, Ванинском, Комсомольском, Николаевском, Ульчском) снег, метель, усиление ветра по долинам рек и на побережье 10-15 м/с, на побережье Татарского пролива ночью 30.12.2017 усиление ветра 15-20 м/с. На дорогах снежный накат, заносы.

В региональном управлении МЧС уже выпустили штормовое предупреждение, а также сообщили об ограничении движения на трассе Лидога-Ванино, на трассе Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре закрыто движение для автобусов.