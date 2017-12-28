Владимир Путин наградил Юрия Пономарева орденом Александра Невского

Указом президента России Владимира Путина заместитель генерального прокурора РФ по УрФО Юрий Пономарёв награждён орденом Александра Невского. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе генпрокуратуры России по УрФО.

В ведомстве уточнили, что указ был подписан 26 декабря.

Юрий Пономарев награжден орденом Александра Невского "за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан и многолетнюю добросовестную работу".

Напомним, Юрий Пономарев был назначен заместителем генерального прокурора России в 2011 году. С 2007 года Юрий Пономарев работал прокурором Свердловской области. Всего же в органах прокуратуры он служит более 30 лет, на руководящих должностях – более 20 лет, в том числе исполнял обязанности прокурора города Грозного и прокурора Чеченской Республики, а также замещал должности заместителя прокурора Самарской области и прокурора Костромской области.