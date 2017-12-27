Полиция установила личность велосипедиста, который сбил 10-летнего ребенка у гимназии №9 Екатеринбурга

Глава свердловской ГИБДД Юрий Дёмин рассказал, что полиция продолжает поиски велосипедиста, который сбил ребенка около гимназии №9, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Нам известен этот человек. У него не всё хорошо с законом, а сам он житель Каменска-Уральска. На сегодняшний день его разыскивает полиция, а он прячется. С вашей помощью мы сможем его задержать. Все равно найдём - справедливость восторжествует", - отметил Юрий Дёмин.

Напомним, что наезд произошел 12 октября в 16.20 на Ленина, 33. Около гимназии №9 неустановленный велосипедист на большой скорости, в нарушение требований Правил дорожного движения, сбил 10-летнего мальчика, стоявшего на тротуаре перед входом в гимназию. С места происшествия велосипедист скрылся. В результате наезда ребенок получил травмы, ему пришлось обращаться в больницу.