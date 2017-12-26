"Мостострой - 11" отказался от исковых требований к "Корпорации развития"

"Мостострой - 11", достраивавший мост через Надым в Ямало-Ненецком автономном округе, отказался от ходатайства о привлечении "Корпорации развития" в качестве соответчика по иску о выплате долга за объект. Юрист в ходе заседания назвала требования необоснованными, передает корреспондент Накануне.RU.

Уже второе заседание по делу в Арбитражном суде Свердловской области проходит без представителей ответчика - компании "Уралстройтехнологии". Исковые требования, напомним, составляют 214 млн руб. - это долг "Уралстройтехнологий" за строительство моста.

В суде юрист отметила, что акты выполненных работ и другие документы, переданные ответчиком и "Корпорацией развития", подтверждают наличие долга. Причем, "УСТ" не расплатились за работу, потому что средства не перечислила "Корпорация развития", которая сейчас является собственником ямальского моста. Но привлечь "КР" в качестве соответчика оказалось невозможно: спор должны решать стороны заключенного договора - "Мостострой-11" и "УСТ".

Сегодня арбитраж не смог приступить к рассмотрению дела по существу, так как не было информации об уведомлении стороны ответчика. Предварительное заседание отложено до февраля 2018 г.

Как сообщало Накануне.RU, суд не встал на сторону "Корпорации развития" и в споре с первым подрядчиком стройки - компанией "Мостострой-12". Ей, согласно решению суда, "КР" должна выплатить порядка 2 млрд руб.