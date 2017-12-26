СП: В 2017 году выявлено нарушений на 1,9 трлн - вдвое больше, чем годом ранее

Счетной палатой по итогам 2017 года было выявлено более 6,5 тыс. нарушений на общую сумму 1,9 трлн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства. В 2016 году выявлено 3,9 тыс. нарушений на 965 млрд руб.

Отмечается, что при этом снижается объем выявленных нарушений, имеющих "непосредственное влияние на потери федерального бюджета или несущих риски возникновения ущерба для государства".

"Причины нарушений, как и в прошлом году, в основном связаны с несовершенством нормативных правовых актов, регулирующих использование бюджетных средств, а также с недостаточной компетенцией и отсутствием ответственности сотрудников государственных органов и организаций, распоряжающихся бюджетными средствами", – сказала председатель Счетной палаты Татьяна Голикова.

В частности, нарушений при осуществлении государственных закупок выявлено 2,3 тыс. на сумму более 118,7 млрд, при формировании и исполнении бюджетов - более 2 тыс. на сумму 599 млрд, при ведении бухгалтерского учета и составления бюджетной отчетности - 586 на 813,5 млрд руб.

В результате контрольной деятельности СП в текущем году в бюджет было возвращено 18,8 млрд руб. (в 2016 году сумма возврата составила 8,8 млрд руб.). Отмечается, что по большинству выявленных нарушений возврат средств в бюджетную систему в принципе невозможен.

В начале декабря Татьяна Голикова в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным сообщил, что за 11 месяцев текущего года Счетная палата РФ выявила 3980 нарушений на сумму 1, 55 трлн руб.