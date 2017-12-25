Упавшая с трапа бортпроводница "ЮТэйра" выписана из клиники

В "ЮТэйре" прокомментировали падение стюардессы с трапа самолета при подготовке борта к вылету из Москвы в Ханты-Мансийск, передает корреспондент Накануне.RU.

"Во время предполетной подготовки самолета при закрытии задней двери бортпроводница поскользнулась и упала на перрон. Ее оперативно госпитализировали. Сейчас ей уже оказали медицинскую помощь, она покинула больницу. Авиакомпания выясняет причины случившегося и окажет своей сотруднице максимальную поддержку", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе перевозчика.

Напомним, 23 декабря стюардесса "ЮТэйра" упала с высоты в нескольких метров во время загрузки питания в самолет, который должен был улететь в Югру. Проверку начала московская транспортная прокуратура.