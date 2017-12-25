Московская прокуратура проводит проверку в связи с падением с трапа стюардессы авиакомпании "ЮТэйр"

Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку в связи с падением с трапа бортпроводницы "ЮТэйра", сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 23 декабря 2017 года бортпроводница авиакомпании "ЮТэйр" упала с высоты 3-4 метров во время загрузки питания в самолет, который готовился к вылету в Ханты-Мансийск.

"Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте начала проверку для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Информация о данной ситуации направлена надзирающему прокурору Сургутской транспортной прокуратуры", - говорится в сообщении надзорного ведомства.