Пентагон попытался сгладить слова генерала о надвигающейся войне в Европе

Корпус морской пехоты США старается сгладить заявления своего командующего генерала Роберта Неллера о том, что на Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) надвигаются войны.

"В действительности он упомянул, что наиболее вероятной точкой конфликта является Корейский полуостров. Но даже это крайне маловероятно в плане возникновения конфликта между двумя государствами", - заявил ТАСС официальный представитель Неллера подполковник Эрик Дент. Он отвечал на просьбу уточнить, следует ли недавние высказывания Неллера в Норвегии рассматривать как официальную позицию американского Корпуса морской пехоты, заключающуюся в том, что вооруженный конфликт между США и Россией в Европе по существу неизбежен.

"Надеюсь, что заблуждаюсь, но надвигается война, - утверждал Неллер 21 декабря, выступая перед 300 американскими морскими пехотинцами на территории гарнизона Вэрнес в Центральной Норвегии. - Вы здесь участвуете в борьбе, информационной борьбе, политической борьбе - просто самим своим присутствием". При этом он, согласно данным американских СМИ, заявил, что оперативное внимание Корпуса морской пехоты переключится в перспективе на Россию и АТР с Ближнего Востока, на котором США вели боевые действия в последние годы.

Отметим, недавно научно-исследовательская корпорация RAND из Америки в своем докладе заявила, что армия США недостаточно тренирована и подготовлена и может потерпеть поражение от России или Китая в случае потенциальной войны.