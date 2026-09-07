Все природные пожары ликвидированы на Ямале

В воскресенье, 6 сентября, в регионе потушен последний очаг в Пуровском районе площадью 51 тысяча гектаров. В его ликвидации принимали участие 38 огнеборцев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства ЯНАО.

На прошлой неделе полностью потушены очаги горения в Красноселькупском, Надымском, Приуральском, Пуровском и Шурышкарском районах. С 27 августа в округе ликвидированы 150 природных пожаров. В их тушении принимали участие 1380 человек. Улучшению лесопожарной обстановки способствовала благоприятная погода – по всему округу прошли дожди.

На прошлой неделе начался поэтапный вывод спасательных подразделений, прибывавших в округ для оказания помощи. Первыми в родные регионы вернулись пожарные из республики Бурятии, Иркутской области и Пермского края, Свердловской, Тюменской областей и Ханты-Мансийского автономного округа. Вывод сил продолжается и на этой неделе: домой отправятся оставшиеся группы из Свердловской, Тюменской областей и ХМАО, а также спасатели из Архангельской, Мурманской областей и республики Марий Эл.