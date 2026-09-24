Россия - второй в мире экспортер оружия в 2025 году

По данным ЦАМТО, в 2025 году Россия продала оружия на 15 млрд долларов - это свыше 12,5 % мирового рынка, второе место после США (44,6 млрд, 37,32 %). Третье место у Германии - 8,9 млрд долларов. В топ‑10 также вошли Южная Корея, Франция, Израиль, Италия, Турция, Испания и Китай.

В рейтинг включили только коммерческие контракты - без учета безвозмездной помощи. Из‑за закрытия статистики после начала СВО цифры по России - экспертная оценка.

Гособоронзаказ в РФ вырос, часть предприятий частично переключилась на внутренние нужды, но экспорт удалось сохранить. Прозрачность данных снизили, чтобы защитить покупателей от вторичных санкций.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала срочно принять меры, чтобы не допустить гонки вооружений в космосе: поводом стал комментарий министра ВВС США Троя Мейнка о наличии у Штатов орбитального вооружения - в Москве это сочли официальным подтверждением того, что США развивают оружие космического базирования ради собственного доминирования.