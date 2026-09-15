Страны ЕС вывозят свое золото из США и Британии

Мировая финансовая система переживает тектонический сдвиг: европейские страны, включая Германию и Францию, массово возвращают свое золото в национальные хранилища. Как пишут западные СМИ, ключевой причиной стали опасения по поводу возможной заморозки под разным предлогом их активов. Инцидент с российскими активами в 2022 году произвел на них большое впечатление.

Если раньше золото хранили в Нью-Йорке или Лондоне, то то сегодня приоритеты сместились в сторону безопасности. По данным Всемирного золотого совета (WGC), почти половина ЦБ мира (45%) активно развивает внутреннюю инфраструктуру для хранения драгметаллов.

Исследование Invesco подтверждает эту тенденцию: около 70% опрошенных суверенных фондов и ЦБ уже запустили процесс репатриации золота. Германия вернула сотни тонн золота из ФРС США и Банка Франции. Более 50% немецкого золотого запаса находится во Франкфурте. Франция полностью завершила процесс вывоза своих резервов из Нью-Йорка. Многие другие страны тоже сделали ставку на "золотой суверенитет", вернув домой значительные объемы металла из британских хранилищ.

Этот процесс, вероятно, свидетельствует о закате эпохи глобальной финансовой интеграции. Стремление государств к физическому контролю над своими активами означает фрагментацию мировой экономики, где геополитическая безопасность становится важнее чисто экономических соображений.