Аферисты наживаются на пенсионерах под предлогом цифрового рубля

Депутат Госдумы Светлана Бессараб предупредила, что мошенники активно обманывают пенсионеров. Аферисты звонят пожилым людям и убеждают перевести пенсию в цифровые рубли. Чтобы "отказаться" от этого, они просят продиктовать код из СМС - так преступники забирают деньги.

Бессараб в беседе с Lenta.ru заявила: это обман. Никто из официальных структур не звонит с предложениями перевести пенсию в цифровой рубль. Депутат советует сразу блокировать подозрительные номера - тогда оператор связи пометит их как мошеннические и закроет доступ другим абонентам.

Еще одна защита - период охлаждения в банках. Он не дает быстро перевести крупную сумму, если операция не похожа на обычные действия клиента.

По словам Бессараб, очень важна поддержка близких. Нужно поговорить с пожилыми родственниками и объяснить: не стоит общаться по телефону с незнакомцами.

С 1 сентября 2026 года цифровой рубль стал доступен для массового использования. Крупные банки открывают цифровые кошельки, а некоторые торговые сети обязаны принимать такую оплату.

По данным августовского опроса ВТБ, больше половины россиян готовы пользоваться цифровым рублем после его широкого запуска с 1 сентября: 27 % хотят сразу открыть счет, еще 34 % - когда увидят такой способ оплаты в магазинах.