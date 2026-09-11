В германской коалиции разгорелись споры по Украине

Успех партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) на региональных выборах в Саксонии-Анхальт спровоцировал внутри входящей в правящую коалицию СДПГ дискуссию о целесообразности текущего внешнеполитического курса, пишет издание Welt. Так, на недавнем заседании фракции в бундестаге разгорелись жаркие споры. Несмотря на то, что большинство парламентариев по-прежнему поддерживают текущую стратегию поддержки Киева, ряды оппозиционно настроенных политиков постепенно растут.

Ключевой фигурой, выступающей против нынешнего подхода, стал Ральф Штегнер. Он настаивает на активизации дипломатических усилий и критикует милитаризацию ФРГ. Его позицию разделяет Изабель Кадемартоли, возглавляющая отделение партии в Баден-Вюртемберге: она призывает к ревизии расходов на оборону и пересмотру украинской повестки. Штегнер также подчеркнул, что Европа должна выработать собственную стратегию.

Другие представители СДПГ предлагают искать баланс, то есть придерживаться линии "и нашим, и вашим", имея в виду, что помощь Киеву не должна быть в ущерб Германии.

Недавно глава МИД Германии Йоханн Вадефуль призвал Зеленского учитывать интересы Берлина, высказав претензии из-за того, что Киев недостаточно активно привлекает немецкие компании к своим оборонным проектам.