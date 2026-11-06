Telegraph: Вэнс осудил войну в Иране и сделал предвыборную заявку

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, который после разгрома республиканцев на выборах в конгресс опубликовал критический пост о причинах поражения, назвав прежде всего войну в Иране, не согласовал его с президентом Дональдом Трампом и фактически сделал предвыборную заявку на лидерство среди правых. Об этом пишет The Telegraph, прогнозируя политическое противостояние в Белом доме.

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Вэнс в своей публикации заявил, что партия проиграла из-за войны, которая стоила ей контроля над конгрессом.

Поражение республиканцев спровоцировало волну взаимных обвинений. Трамп, как обычно, отмел все претензии в свой адрес. Но это лишь обострило борьбу за роль политического наследника президента на выборах 2028 года.

Как пишет Politico, некоторые лидеры партии уже обсуждают жизнь партии после Трампа. Внутри партии звучат призывы к взвешенной позиции. А успех зависит от привлечения избирателей-центристов. Сенатор Джон Кертис также призвал партию осмыслить свое поражение, а не искать виновных.

По мнению экспертов, независимые избиратели уходят к демократам прежде всего из-за негативного отношения к самому Трампу, а Республиканская партия не должна быть "партией Трампа". И Вэнс пытается осторожно двигаться в этом направлении. Но далеко не факт, что он станет новым лидером республиканцев.