В Забайкалье 19-летний парень умер после курения вейпа

В Забайкалье 19-летний парень покурил вейп и умер.

Детали привела онколог профильного диспансера Анастасия Савинская. Мальчик попробовал "баловаться" фруктовой "одноразкой". Вскоре он начал задыхаться. Итогом стал вызов "скорой".

"Бригада быстро привезла его к нам. У парня было состояние средней степени, но ближе к тяжёлому из-за дыхательной недостаточности. Поэтому сразу попал в реанимацию, где ему была назначена поддерживающая терапия", - сказала Савинская.

Специалисты онкодиспансера после дополнительного обследования выяснили, что вторичные очаги злокачественной опухоли уже пошли в мозг.

"Мы с коллегами на протяжении нескольких дней боролись за его жизнь. Спасти его, к сожалению, не удалось", сказала Савинская, слова которой приводит пресс-служба регионального минздрава.

В Забайкальском крае приняли закон о запрете продажи вейпов. Он вступит в силу с 1 марта 2027 г. Инициатором выступил губернатор региона Александр Осипов.